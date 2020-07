Tặng giấy khen cho người dân báo tin bắt Triệu Quân Sự

Vì lý do đảm bảo an toàn cho công dân nên danh tính của người này không được tiết lộ. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng tặng giấy khen cho 2 bảo vệ dân phố của P.An Mỹ (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam).

Triệu Quân Sự chơi game gì, sống ra sao trong 4 ngày đêm ăn dầm nằm dề ở quán net?

Trước đó, ngày 18.6, phát hiện một người có đặc điểm nhận dạng giống phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, ở xã Phú Cường, H.Đại Từ, Thái Nguyên) chơi game tại quán internet HT (P.An Mỹ), một người dân đã báo tin cho lực lượng công an. Lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ Triệu Quân Sự vào khoảng 20 giờ cùng ngày, sau 15 ngày phạm nhân này lẩn trốn.

Triệu Quân Sự bị Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 1 khởi tố về tội giết người, cướp tài sản , đào ngũ, và bị Tòa án quân sự Quân khu 1 tuyên phạt mức án tù chung thân. Ngày 3.6 vừa qua, Sự trốn khỏi trại giam, gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản, cho đến khi bị bắt tại quán internet. Sự đã được bàn giao cho cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5 (đóng tại Đà Nẵng ) tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.