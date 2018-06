Tàng trữ 'kho' công cụ hỗ trợ trái phép để bán hàng qua mạng

Tối ngày 7.6, trung tá Hồ Hải Dương, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết vừa phát hiện vụ “mua bán, tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép” xảy ra tại địa bàn P.8, TP.Đà Lạt.

Theo trung tá Dương, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Đội CSHS đã phát hiện một nhóm đối tượng ở tại hẻm số 6 đường Nguyễn Công Trứ (P.8) có biểu hiện mua bán công cụ hỗ trợ.

Chiều 7.6, trinh sát của Đội phối hợp cùng Công an P.8 kiểm tra nhà trọ tại khu vực con hẻm này. Qua kiểm tra đã phát hiện tại phòng trọ của Lương Đình Phong (30 tuổi, thường trú P.3, TP.Đà Lạt) và Nguyễn Thị Xuân (26 tuổi, quê Hòa Bình) tàng trữ nhiều loại công cụ hỗ trợ. Ngay tại thời điểm này, Phong đang giao dịch mua bán công cụ hỗ trợ trái phép với một người tên Trung (24 tuổi, ngụ P.7, Đà Lạt). Lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ số công cụ hỗ trợ này và mời các đối tượng về cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận khoảng từ tháng 5.2018 đến nay có mua 2 đợt hàng của một người bạn ở Lạng Sơn với số lượng 100 bình xịt hơi cay, 50 cây ba khúc, 20 cây roi điện, 11 đèn pin chích điện và mang về giấu tại phòng trọ của mình. Sau đó, Phong cùng bạn gái là Xuân đăng hình ảnh các công cụ hỗ trợ lên Facebook của 2 người và để lại số điện thoại liên lạc. Khi khách gọi có nhu cầu, trao đổi giá cả xong thì Phong hẹn khách đến một quán cà phê gần phòng trọng giao hàng. Phong là người giao hàng chính, chỉ khi nào Phong bận thì Xuân mới giao thay.

Hiện Công an TP.Đà Lạt đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.