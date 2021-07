Tàng trữ trên 115 gram ma túy, nam thanh niên lãnh án 15 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 40 phút ngày 9.1, qua công tác trinh sát, lực lượng Công an TX.Bình Minh phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện và bắt quả tang Duy có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét nhanh, công an thu giữ trên xe máy của Duy có 2 bịch ni lông màu trắng chứa ma túy. Tiếp tục khám xét nơi ở của Duy tại P.Thành Phước, TX.Bình Minh, công an thu giữ thêm 7 bịch ni lông có chứa ma túy, một cân điện tử cùng nhiều dụng cụ khác dùng để phân chia ma túy.

Qua giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long thì số ma túy mà Duy tàng trữ là loại methaphetamin, có tổng trọng lượng 115,2341 gram.

Tại tòa, Duy đã thừa nhận hành vi phạm tội và Duy đã có 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng chưa chấp hành nên HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án trên.