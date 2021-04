Tập trung triệt xóa tụ điểm ma túy trong quán bar, vũ trường, karaoke

Ngày 13.4, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết 3 tháng thực hiện Kế hoạch 486/KH-BCA-C04 ngày 18.11.2020 của Bộ Công an về tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn TP.HCM, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía nam.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, cho biết thực hiện kế hoạch trên, C04 và công an 18 tỉnh, thành phố gồm: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình , Quảng Trị đã rà soát xác định 106 tuyến trọng điểm, 169 địa bàn phức tạp và 2.000 người có nghi vấn phạm tội về ma túy tại địa bàn TP.HCM, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía nam. Hiện thủ đoạn của tội phạm ma túy vô cùng tinh vi , xảo quyệt, chúng cất giấu, ngụy trang ma túy trong lốc máy ô tô cũ, khối đá kích thước lớn. Mới đây, công an còn phát hiện các đối tượng vận chuyển ma túy trên ô tô có treo logo giả danh Đài truyền hình Việt Nam...