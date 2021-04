Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương: 'Phải ngăn chặn ma túy từ xa'

Ngày 13.4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an, tổ chức hội nghị sơ kết 3 tháng thực hiện Kế hoạch 486/KH-BCA-C04 ngày 18.11.2020 của Bộ Công an, tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn TP.HCM , tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía nam.

Chỉ đạo hội nghị, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trong bối cảnh tình hình có nhiều thay đổi và diễn biến phức tạp, đề nghị công an các tỉnh thành, lực lượng cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 486 của Bộ Công an. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, cần xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là kiên quyết tấn công, trấn áp không khoan nhượng với tội phạm ma túy , góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, đặc biệt là không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế như nội dung chỉ đạo của Chỉ thị số 36 ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị.