Vận chuyển ma túy trên ô tô có treo logo giả đài truyền hình

Ngày 13.4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an, tổ chức hội nghị sơ kết 3 tháng thực hiện Kế hoạch 486/KH-BCA-C04 ngày 18.11.2020 của Bộ Công an, tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn TP.HCM, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía nam.

Dự hội nghị có thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an , lãnh đạo Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Văn Viện (Cục trưởng C04) và lãnh đạo các tỉnh, thành.

Cất giấu ma túy trong ruột bình bằng sắt, lốc máy ô tô

Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Viện (Cục trưởng C04), thực hiện Kế hoạch số 486, C04 và Công an 18 tỉnh, thành phố gồm: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình , Quảng Trị đã rà soát xác định được 106 tuyến trọng điểm và 169 địa bàn phức tạp và 2.000 người có nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy tại địa bàn TP.HCM, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía nam.