Tàu cá hỏng máy ở vùng biển Hoàng Sa, 52 ngư dân cầu cứu

Sáng ngày 1.5, ông Phạm Văn Châu, Phó chủ tịch UBND xã Tam Giang, H.Núi Thành (Quảng Nam), cho biết UBND H.Núi Thành đã liên lạc với Cục cứu hộ cứu nạn để đưa tàu cứu hộ ra ứng cứu tàu cá của một ngư dân tại địa phương bị hỏng máy, buộc thả trôi tự do trên biển

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 30.4, tàu cá mang số hiệu QNa 90129 TS, do ông Lương Văn Viên (trú thôn Đông An, xã Tam Giang) làm thuyền trưởng cùng 51 ngư dân đang hoạt động đánh bắt tại vị trí 17’11 độ bắc, 112’2 độ đông (thuộc vùng biển Hoàng Sa) cách bờ Đà Nẵng khoảng 226 hải lý về hướng đông bắc thì bất ngờ tàu bị hỏng máy , thả trôi tự do.