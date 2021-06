Tây Ninh: Bắt 2 người liên quan đến tổ chức cho người nhập cảnh trái phép

Ngày 3.6, Công an H.Châu Thành cho biết đã bắt giữ Lê Văn Nhớ (43 tuổi) và Nguyễn Vũ Bảo Linh (32 tuổi, cùng ngụ ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, H.Châu Thành) liên quan đến hành vi tổ chức đưa người khác nhập cảnh trái phép

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 12.5, Công an xã Hòa Thạnh phối hợp Đồn Biên phòng Phước Tân (thuộc H.Châu Thành) tuần tra mật phục, phát hiện một xe taxi chở 2 người Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Nhớ và Linh đã tổ chức đưa 2 người Campuchia này nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Ngay trong ngày 12.5, Công an H.Châu Thành phát đi thông báo truy tìm đối với Nhớ và Linh. Ngày 28.5, Nhớ đến Công an H.Châu Thành đầu thú. Riêng Linh bỏ trốn đến ngày 31.5 thì bị Công an tỉnh Long An bắt giữ.

Quá trình làm việc, bước đầu, Nhớ khai nhận có quen một người phụ nữ gốc Việt sinh sống tại Campuchia, người phụ nữ này liên hệ thuê Nhớ đưa người từ Campuchia vào Việt Nam với giá 13 triệu đồng/người.

Nhớ rủ thêm Bảo Linh cùng tham gia. Khi Nhớ và Bảo Linh tổ chức đưa 2 người Campuchia trên vào Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện.