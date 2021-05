Tây Ninh: Bắt giữ, đưa đi cách ly 2 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Theo đó, lúc 8 giờ 30 ngày 31.5, tại khu vực cột mốc 169, thuộc địa phận ấp Long An, xã Long Thuận, H.Bến Cầu, tổ công tác thuộc chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chống xuất nhập cảnh trái phép Long An (Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài) đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Tâm (41 tuổi, ngụ xã Trung Ý, H.Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) và Đặng Thanh Điền (36 tuổi, ngụ xã Long Hựu Đông, H.Cần Đước, tỉnh Long An) về hành vi nhập cảnh trái phép.