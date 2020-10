Tây Ninh bắt giữ vụ vận chuyển trên 35 tấn phế liệu nhập lậu từ Campuchia

Ngày 2.10, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ một xe tải vận chuyển trên 35 tấn phế liệu nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam, để điều tra làm rõ.

Trước đó, lúc 23 giờ ngày 29.9, tại khu vực ấp Đông Thành, xã Tân Đông, H.Tân Châu, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an H.Tân Châu bắt quả tang xe đầu kéo BS 51R - 328.16 do ông Nguyễn Văn Tú (34 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển vận chuyển phế liệu (loại sắt ép bánh và nhiều loại sắt vụn khác) từ Campuchia về Việt Nam.