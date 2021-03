Tây Ninh: Bắt sòng bạc di động vùng biên, thu giữ trên nửa tỉ đồng

Ngày 26.3, Công an H.Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 người để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc . Qua điều tra, công an H.Tân Biên nắm được quy luật hoạt động của nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài “xì dách”. Sòng bạc di động vùng biên này do Nguyễn Thị Hằng (43 tuổi, ngụ KP.5, TT.Tân Biên, H.Tân Biên) đứng ra tổ chức.