Tây Ninh: Triệt phá sòng bạc vùng biên, thu giữ gần 300 triệu đồng

Ngày 13.3, Công an H.Châu Thành (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự 20 người để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc . Tang vật thu giữ tại sòng bạc vùng biên hơn 279 triệu đồng, 8 xe máy, 16 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật khác liên quan.

Trước đó, lúc 12 giờ 30 ngày 12.3, Công an H.Châu Thành phối hợp phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá sòng bạc dưới hình thức đánh bài cào tại xã Thành Long , H.Châu Thành, bắt quả tang 25 người tham gia đánh bạc. Bước đầu, công an đang tạm giữ 20 người để điều tra.