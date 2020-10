TP.HCM: Khởi tố 43 bị can tổ chức đánh bạc và đánh bạc ở Q.6

Chiều 15.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với 43 bị can trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, chơi tài xỉu tại Q.6, TP.HCM.

Trong 43 bị can, Nguyễn Minh Thành (còn gọi Thành "cò" hay "Ông cò", 43 tuổi, ngụ Q.6) là người cầm đầu, tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc, bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc; có 18 bị can bị khởi tố tội đánh bạc, các bị can còn lại bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc