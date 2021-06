Tây Ninh: Cá độ bóng đá nợ nần rồi đi cướp giật 10 vụ

Ngày 16.6, Công an TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Trường (22 tuổi, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, H.Bến Cầu) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản

Trước đó, ngày 11.6, Công an TP.Tây Ninh nhận được tin báo của chị N.T (20 tuổi, ngụ TT.Châu Thành, H.Châu Thành) bị một thanh niên điều khiển xe máy cướp điện thoại di động (trị giá khoảng 20 triệu đồng), rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tây Ninh phối hợp Công an P.3, tiến hành xác minh, ra soát, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Qua điều tra, xác minh thu thập tài liệu chứng cứ, Công an TP.Tây Ninh đã bắt khẩn cấp Trường.

Qua khai thác nhanh, bước đầu Trường khai nhận, là công nhân khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời (H.Gò Dầu, Tây Ninh). Do tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá nên Trường nợ một số tiền lớn, nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Trường đặt mua bình xịt hơi cay qua mạng cùng dao bấm, 3 biển số xe giả. Sau đó, Trường thường rảo quanh các địa bàn để tìm những phụ nữ hay để tài sản (túi xách, điện thoại sơ hở) thì áp sát xe cướp giật tài sản. Bước đầu, Trường khai đã thực hiện khoảng 10 vụ cướp giật điện thoại di động, túi xách trên địa bàn TX. Hòa Thành, TP.Tây Ninh.