Tây Ninh: Đồng loạt triệt phá 9 tụ điểm thầu đề

Tang vật trong đường dây thầu đề bị thu giữ ẢNH: Giang Phương

Ngày 1.2, Công an H.Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đồng loạt triệt phát 9 tụ điểm thầu đề, tạm giữ 2 người để điều tra. Trong đó, gồm Võ Phú Trung (41 tuổi, ngụ ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu) và Đỗ Sang Hoài (29 tuổi, ngụ ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, TX.Hòa Thành) bị công an điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc . Tang vật công an thu giữ gồm 2 xe ô tô, 25 điện thoại di động, 1 đầu thu camera, 1 màn hình vi tính và trên 300 triệu đồng.