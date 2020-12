Thêm đường dây cho vay lãi nặng từ Ninh Bình vào Tây Ninh bị triệt phá

Trần Văn Phúc ẢNH: NGỌC HÀ

Sau thời gian dài điều tra, thu thập chứng cứ, lúc 19 giờ 30 ngày 27.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an TP.Tây Ninh, Công an H.Dương Minh Châu và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét nơi trọ các nhóm người tổ chức cho vay lãi nặng.