Tây Ninh: Trao trả 54 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trong 4 ngày (từ ngày 29.5 đến 1.6), tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, thuộc tỉnh Lào Cai, Đoàn công tác gồm các đơn vị chức năng do Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai trao trả 54 công dân Trung Quốc cho Trạm kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.