Tây Ninh: Truy bắt 2 tên trộm đột nhập 'dọn sạch' nhà dân

Ngày 22.1, liên quan đến vụ trộm đột nhập “dọn sạch" nhà dân, Công an TX.Hòa Thành cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Phạm Tuấn Vũ (28 tuổi) và Nguyễn Minh Thuận (31 tuổi, cùng ngụ ấp Năm Trại, xã Trường Đông, TX.Hòa Thành) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản

Tang vật vụ trộm bị thu giữ tại nhà Vũ và Thuận ẢNH: GIANG PHƯƠNG Trước đó, ngày 17.1, ông N.A (ngụ TX.Trảng Bàng) trình báo vụ việc trộm đột nhập vào căn nhà riêng ở ấp Năm Trại, xã Trường Đông, TX.Hòa Thành trộm nhiều tài sản có giá trị lớn.

Nhận được tin báo, Công an TX.Hòa Thành khám nghiệm hiện trường, điều tra, thu thập chứng cứ. Ngay sau đó, công an đã khẩn cấp Vũ và Thuận. Qua khám xét nhà của cả 2, công an thu giữ 1 tivi 55 inch, 2 máy lạnh, 2 tấm nệm loại đắt tiền, 3 quạt đứng, 1 máy camera, 1 đầu thu camera… Tổng giá trị tài sản khoảng 150 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cả 2 khai do thiếu tiền tiêu xài và mua ma túy để sử dụng nên rủ nhau trộm cắp tài sản. Bước đầu xác định, Thuận từng có hai tiền án về trộm cắp tài sản, riêng Vũ có tiền án về tàng trữ trái phép chất ma túy. Cả hai vừa chấp hành xong án phạt tù vào năm 2020.

Vụ đột nhập nhà dân trộm tài sản đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.