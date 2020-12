Tây Ninh: Đột kích cơ sở karaoke, nhiều thiếu nữ dương tính ma túy

Ngày 17.12, liên quan đến vụ đột kích cơ sở karaoke phát hiện nhiều người dương tính với chất ma túy , Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các sai phạm của cơ sở karaoke LiLy, tiến hành điều tra làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy của những người liên quan.

Trần Văn Cảnh bị bắt giữ ẢNH: GIANG PHƯƠNG Cơ sở karaoke LiLy nằm trên đường Nguyễn Văn Rốp, thuộc KP.2, P.4, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Thông tin ban đầu xác định, lúc 22 giờ 15 phút ngày 16.12, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an TP.Tây Ninh bắt quả tang Trần Văn Cảnh (32 tuổi, ngụ xã Chà Là, H.Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) đang có hành vi bán ma túy cho người nghiện tại cơ sở karaoke LiLy. Công an thu giữ 2 bịch ma túy trọng lượng khoảng 2,5 gram, 1 viên thuốc lắc và gần 3 triệu đồng.

Qua kiểm tra nhanh, 22 người cho kết quả dương tính với chất ma túy ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke LiLy, qua test nhanh, công an phát hiện 22 người gồm 15 nam và 7 thiếu nữ cho kết quả dương tính với chất ma túy. Đáng nói, cơ sở karaoke này hiện đã bị Công an TP.Tây Ninh thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do nhiều lần vi phạm kể từ ngày 24.11.2020 (trong thời gian 4,5 tháng) nhưng hiện vẫn ngang nhiên hoạt động.