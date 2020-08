Tây Ninh: Triệt phá "ổ" ma túy, cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc

Ngày 16.8, Công an H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TX.Trảng Bàng, Công an H.Bến Cầu, triệt phá "ổ" ma tú y, cho vay nặng lãi và tổ chức đánh bạc.