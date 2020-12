Tây Ninh: Vận chuyển pháo lậu tràn lan mùa giáp Tết

Cùng ngày (25.12), Công an H.Gò Dầu cho biết đang thụ lý điều tra vụ tàng trữ hàng cấm (pháo nổ) do L.T.H.N (16 tuổi, ngụ P.An Hòa, TX.Trảng Bàng, Tây Ninh ) cất giữ. Trước đó, ngày 21.12, Công an xã Phước Đông phát hiện Phạm Văn Đại (ngụ tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe mô tô chở N. mang theo bọc ny lon chứa nhiều viên pháo. Công an xã Phước Đông tiếp hành lập biên bản, chuyển giao cho Công an H.Gò Dầu thụ lý.