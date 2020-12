Bình Phước: Phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo lậu bằng ô tô

Ngày 9.12, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ 2 vụ vận chuyển pháo lậu bằng ô tô vừa bị phát hiện, bắt giữ vào tối ngày 8.12 và rạng sáng ngày 9.12.

Theo thông tin từ Công an TP. Đồng Xoài, khoảng 0 giờ 30 phút sáng nay 9.12, trong quá trình tuần tra, Công an kinh tế TP.Đồng Xoài, phối hợp Đội QLTT số 6, công an P.Tân Xuân đã phát hiện xe ô tô Innova BS 62A - 148.25 có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra hành chính.

Khanh (áo vàng) và Đại cùng chiếc xe Innova dùng để vận chuyển pháo lậu tại cơ quan công an ẢNH: HOÀNG GIÁP

Khi các lực lượng dừng xe để kiểm tra, một đối tượng trên xe đã bất ngờ bỏ chạy. Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện hơn 50 bịch pháo bi lớn nhỏ các loại với tổng trọng lượng 27 kg.

2 đối tượng trên xe gồm Nguyễn Bảo Khanh (17 tuổi) và lái xe là Phạm Minh Đại (26 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An) cùng toàn bộ tang vật đã được chuyển về Công an TP.Đồng Xoài.

Tại cơ quan công an, Khanh khai nhận số pháo trên vừa được mua của một người lạ (chưa xác định được danh tính). Người chạy trốn thoát là Vinh (26 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An) được cho là chủ số pháo trên.

Trước đó, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 8.12, tại khu vực cầu Sông Bé thuộc ấp 4, xã Thanh Hòa, H.Bù Đốp, Bình Phước, Đội đặc nhiệm Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, ĐBBP tỉnh chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Hòa, Đội kiểm soát Hải quan tỉnh đã bắt vụ vận chuyển pháo nổ trái phép. Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại kiểm tra, đối tượng đã để lại 1 xe Toyota Camry BS 93A - 15280 và nhảy xuống sông trốn thoát. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng thu giữ 14 hộp pháo bông, 50 bịch pháo bi với tổng trọng lượng 50,4kg.

Cũng liên quan đến hành vi ‘buôn bán hàng cấm’ là pháo nổ, Công an TP.Đồng Xoài cho biết đã khởi tố 2 vụ án vừa bị phát hiện trước đó.

Lê Vương Trung cùng tang vật 19 kg pháo nổ tại cơ quan công an ẢNH: Công an TP.Đồng Xoài

Trước đó, Công an TP.Đồng Xoài ra quyết định khởi tố vụ án 'buôn bán hàng cấm' đối với 2 bị can Nguyễn Xuân Trường và Đoàn Quang Minh (cùng 18 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vận chuyển gần 11 kg pháo nổ, bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ vào ngày 26.11. Khởi tố vụ án ‘buôn bán hàng cấm’ đối với bị can Lê Vương Trung (29 tuổi, ngụ Quảng Nam) vận chuyển 19 kg pháo nổ bị phát hiện, bắt giữ ngày 24.11.