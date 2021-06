Thái Bình: Công an điều tra vụ cháu bé mầm non bị nhét giẻ vào mồm

Chiều 29.6, UBND TP.Thái Bình cho biết, bà Hà Thị Thu Phương, Phó chủ tịch UBND TP.Thái Bình đã ký văn bản chỉ đạo UBND P.Tiền Phong tạm đình chỉ lớp mầm non Sao Việt ở số ở 56 Trần Thủ Độ, P.Tiền Phong để Công an TP.Thái Bình điều tra làm rõ clip cháu bé bị nhét giẻ vào mồm.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, vụ việc xảy ra tại lớp mầm non Sao Việt ở 56 Trần Thủ Độ, P.Tiền Phong, TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình). Cháu bé bị bạo hành là cháu N.N con chị B.T.N (28 tuổi, ở H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND P.Tiền Phong, cho biết lớp mầm non tư thục Sao Việt được UBND P.Tiền Phong cho phép thành lập vào năm 2020 và do bà Lê Thị Hương Giang chịu trách nhiệm. Quyết định trên cho phép lớp mầm non Sao Việt có 3 giáo viên.