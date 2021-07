Thái Bình: Em gái chủ cơ sở mầm non thừa nhận đã nhét giẻ vào miệng trẻ

Ngày 1.7, Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, liên quan đến vụ án hành hạ người khác ở lớp mầm non Sao Việt , bảo mẫu Lê Thị Lành (19 tuổi, tên thường gọi là Lý), đã thừa nhận hành vi nhét giẻ vào miệng cháu N.N (1 tuổi, ở P.Tiền Phong, TP.Thái Bình).

Theo đó, vào ngày 6.4, do cháu N.N quấy khóc nên Lành đã nhét giẻ vào miệng và dùng tay giữ chặt tay cháu N.N. Vụ việc đã được chị V.D.L (20 tuổi, ở H.Thái Thụy, Thái Bình), khi đó cũng đang làm ở lớp mầm non Sao Việt, dùng điện thoại di động quay lại.

Được biết, Lành là em gái của bà Lê Thị Hương Giang, chủ lớp mầm non Sao Việt. Đây là lớp mầm non được cấp phép hoạt động từ tháng 7.2020, hoạt động tại nhà số 56 đường Trần Thủ Độ, P.Tiền Phong, TP.Thái Bình. Hiện nay, lớp mầm non Sao Việt đang bị tạm đình chỉ hoạt động để điều tra vụ việc.

Vào ngày 30.6, căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “hành hạ người khác”, quy định tại điều 140 Bộ luật Hình sự, xảy ra ngày 6.4 tại lớp mầm non Sao Việt.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 28.6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 clip ghi lại cảnh cháu bé khoảng 1 tuổi đang nằm giãy dụa, gào khóc trong khi miệng bị nhét giẻ. Một phụ nữ ngồi bên cạnh đang ra sức giữ chặt tay bé. Người phụ nữ trẻ này có thái độ thản nhiên, trái ngược với tình cảnh đáng thương mà cháu bé phải chịu đựng. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, vụ việc xảy ra tại lớp mầm non Sao Việt vào ngày 6.4. Cháu bé trong clip là N.N, con chị B.T.N (28 tuổi), ở H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.