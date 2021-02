Thái Bình phạt ‘nguội’ hành vi vi phạm an toàn giao thông nào?

Thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó có hệ thống camera thông minh giám sát an ninh, giao thông

Đến nay hệ thống camera thông minh giám sát an ninh, giao thông tại Thái Bình đã đưa vào sử dụng và được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đắc lực công tác nghiệp vụ, giám sát an ninh, giao thông.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, từ ngày 1.3.2021 tại Thái Bình sẽ thực hiện phạt 'nguội' qua hình ảnh camera. Cụ thể, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Bình thực hiện giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại 3 khu vực gồm ngã tư Gia Lễ (QL10 giao cắt với QL39A), ngã tư Thiên Trường Plaza (QL39B giao cắt với đường vành đai phía nam TP.Thái Bình), ngã tư Tân Bình (QL10 tránh TP.Thái Bình giao cắt với đường tỉnh 223).

Công an TP.Thái Bình giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại 3 khu vực gồm ngã tư Trần Thái Tông giao cắt với Lý Bôn, ngã tư Phúc Khánh (Trần Thái Tông - Doãn Khê giao cắt với Quang Trung - Hùng Vương), ngã tư An Tập (Lý Bôn giao cắt với Quang Trung - Hai Bà Trưng).

Ngoài việc giám sát, xử lý các lỗi vi phạm an toàn giao thông, hệ thống camera thông minh đồng thời phục vụ cho cả việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ẢNH TRUNG DU

Các hành vi vi phạm gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường; chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ và các vi phạm khác.

Bên cạnh việc giám sát, xử lý các lỗi vi phạm an toàn giao thông, hệ thống camera phục vụ cho việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên các tuyến giao thông đường bộ tại TP.Thái Bình và khu vực lân cận.