Thái Bình: Triệt phá sới đá gà ăn tiền, bắt giữ 47 nghi phạm

Sáng nay, 29.3, trao đổi với Thanh Niên, đại diện lãnh đạo UBND xã Quỳnh Hải (H. Quỳnh Phụ , Thái Bình) xác nhận, Công an H.Quỳnh Phụ vừa triệt phá một sới đá gà ăn tiền trên địa bàn, bắt giữ nhiều đối tượng cùng tang vật liên quan.

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 28.3, Công an H.Quỳnh Phụ bất ngờ ập vào bắt quả tang một ổ nhóm đang sát phạt nhau dưới hình thức đá gà chọi ăn tiền tại khu đất của ông Phạm Văn Dĩnh (68 tuổi, ở thôn An Phú 2, xã Quỳnh Hải).

Được biết, sới gà này do Phạm Văn Ước (37 tuổi), là con ông Dĩnh, tổ chức khoảng hơn 1 tuần nay. Công an xã Quỳnh Hải sau khi nắm được tình hình đã báo cáo Công an H.Quỳnh Phụ xin ý kiến để tiến hành đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.