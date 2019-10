Thai phụ và 2 thanh niên tử vong trong xe Mercedes: Em trai chủ xe cầm lái

Chiều 2.10, Công an TP.Mỹ Tho và Công an tỉnh Tiền Giang đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 3 nạn nhân tử vong trong vụ xe Mercedes lao xuống rạch Bà Ngọt phía sau quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang được người dân phát hiện vào sáng cùng ngày.

Bàng hoàng vụ Mercedes lao xuống rạch khiến vợ chồng thai phụ và em trai tử vong

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 30.9, anh Phan Phú Dân An (25 tuổi) cùng em ruột là Phan Phú Dân Khánh (20 tuổi) và chị Trần Ngọc Hoa Trâm (24 tuổi, vợ anh An, đang mang thai tháng thứ 7, cùng ngụ đường Võ Tánh, P.1,TP.Mỹ Tho) đi trên xe ô tô Mercedes C200 màu đen BS 63A - 111.69, do anh An đứng tên, đến quán karaoke XO trên đường Nguyễn Minh Đường, thuộc xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho hát karaoke cùng 4 người bạn. Đến khoảng 1 giờ 45 ngày 1.10, cả 3 lên xe ra về theo hướng đường Hùng Vương nối dài qua quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang và người điều khiển chiếc Mercedes là anh Khánh. Sau đó, người nhà và bạn bè không liên lạc được. Đến chiều 1.10, ba mẹ của nạn nhân trình báo công an về việc 3 người con mất tích. Bạn bè của nạn nhân cũng đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm. Khoảng 10 giờ ngày 2.10, người dân khu vực quảng trường Trung tâm Tiền Giang (ấp Long Hoà B, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho) phát hiện có dấu vết của xe ô tô lao xuống rạch Bà Ngọt nên tổ chức tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhiều người không cầm được nước mắt khi thấy cảnh tang tóc cùng lúc ập xuống nhà anh An Ảnh: Lê Lang

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày (2.10), lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang mới đưa được chiếc xe Mercedes gặp nạn lên bờ. Bên trong xe, anh An, anh Khánh và chị Trâm đã tử vong

Được biết, anh An rất đam mê xe hơi và có garage chuyên trang trí, sửa chữa xe ô tô. Anh An và chị Trâm mới cưới được khoảng 1 năm và chị Trâm đang mang thai con gái đầu lòng. Người dân địa phương và hàng xóm bàng hoàng khi hay tin xảy ra vụ tai nạn đau lòng. Nhìn trước nhà anh An đặt 4 chiếc quan tài, trong đó có chiếc quan tài nhỏ của con anh An, nhiều người không cầm được nước mắt.