Thai phụ cùng 2 thanh niên tử vong trong chiếc Mercedes nằm dưới rạch Bà Ngọt

Trưa 2.10, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành phong tỏa hiện trường, trục vớt ô tô 4 chỗ được người dân phát hiện chìm dưới rạch Bà Ngọt. 3 người bên trong xe đều tử vong, trong đó có 1 thai phụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 2.10, nhiều người dân khu vực Quảng Trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang (ấp Long Hoà B, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho) phát hiện có dấu vết của bánh xe ô tô lao xuống rạch Bà Ngọt nên tổ chức tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Khi tìm kiếm tại khu vực này, nhiều người tá hỏa phát hiện dưới rạch ô tô hiệu Mercedes BS 63A - 111.69 bị lật ngửa, chìm dưới nước.

Nhận được tin báo, Công an xã Đạo Thạnh nhanh chóng phối hợp Công an TP.Mỹ Tho cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên tiến hành phong tỏa hiện trường và trục vớt ô tô nói trên. Phòng Cảnh sát PCCC cứu nạn và cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang điều 3 xe chuyên dụng trục vớt chiếc xe bị nạn.

Cơ quan chức năng trục vớt chiếc xe bị nạn đưa lên bờ Ảnh: Lê Lang

Đến khoảng 13 giờ cùng ngàyn (2.10), lực lượng chức năng mới đưa được chiếc xe bị nạn lên bờ. Bên trong xe phát hiện có 3 người tử vong gồm: Phan Phú Dân An (25 tuổi), Phan Phú Dân Khánh (20 tuổi, em ruột An) và Trần Ngọc Hoa Trâm (24 tuổi, vợ anh An). Cả 3 cùng ngụ T.Mỹ Tho.

Nhiều bạn bè của nạn nhân cho biết khoảng 1 giờ 30 sáng 1.10, cả 3 nạn nhân rời một quán karaoke trên đường Hùng Vương nối dài thuộc địa bàn xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho và lưu thông về hướng Quảng Trường và mất tích kể từ thời điểm đó. Theo người nhà nạn nhân, chị Trâm đang mang thai 7 tháng.

Rất đông người dân đến xem vụ việc Ảnh: Lê Lang

Nhận định ban đầu của cơ quan quan chức năng, có thể nạn nhân điều khiển xe lưu thông trên đường N2 ra đường D3 của Quảng Trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang thì mất kiểm soát khiến chiếc xe lao xuống rạch Bà Ngọt