4 sinh viên tắm biển mất tích ở Bình Thuận: Đã tìm thấy thi thể cuối cùng

Đồn công an Tân Sơn Nhất cho biết đã xử phạt 200.000 với hành khách Lê Thị Hiền, cán bộ công an quận Đống Đa (Hà Nội), do hành vi gây rối trật tự công cộng, mắng chửi nhân viên hàng không.