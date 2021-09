Tham gia 2 vụ án giết người, 2 thanh niên cùng trốn cho đến ngày bị bắt

Ngày 14.9, Công an tỉnh Bình Định cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ 2 thanh niên đang trốn lệnh truy nã là Đinh Quốc Tuấn ( 27 tuổi, ở P.Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn) và Nguyễn Hoàng Nhật (28 tuổi, ở P.Thị Nại, TP.Quy Nhơn) về các tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Riêng Đinh Quốc Tuấn bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.