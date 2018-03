Thảm họa hỏa hoạn, 14 người chết

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn và yêu cầu UBND TP.HCM khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình nạn nhân tử vong và bị thương; tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy. Thủ tướng giao Bộ Công an, UBND TP.HCM chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, đặc biệt là các khu CC cao tầng có đông dân cư sinh sống, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an và UBND TP.HCM phải kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC. Chiều 23.3, Bộ Xây dựng có công văn yêu cầu Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chủ trì, phối hợp với Cục Công tác phía nam, Sở Xây dựng TP.HCM và Viện Khoa học công nghệ xây dựng, thực hiện ngay việc tiếp cận hiện trường công trình, kiểm tra hiện trạng sự cố và phối hợp xác định nguyên nhân gây cháy; tổ chức đánh giá những ảnh hưởng của sự cố đến công trình để có giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và người dân. Chí Hiếu - Lê Quân