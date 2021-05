Thanh Hóa: Bắt 4 nghi phạm mang súng quân dụng vận chuyển 10 kg ma túy đá

Ngày 19.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an H.Bá Thước vừa bắt quả tang 4 nghi phạm trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ