Thanh Hóa: Bắt nhân viên bưu điện chiếm đoạt hơn 400 triệu tiền lương hưu

Ngày 28.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thiệu Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tống Viết Thuần, nhân viên Bưu điện văn hoá xã Thiệu Nguyên, để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản