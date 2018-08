Thanh Hóa chuẩn bị sơ tán hàng chục nghìn dân khỏi vùng nguy hiểm

Tại tỉnh Thanh Hóa: Trực tiếp Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng đã kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 4.

Kiểm tra tại hồ thủy điện Cửa Đạt (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa), Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, cho biết ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ có mưa to đến rất to, do vậy, UBND tỉnh Thanh Hóa, các ngành chức năng và các địa phương phải chủ động công tác ứng phó với những tình huống xấu xảy ra; chuẩn bị tốt nhất các phương án để đảm bảo an toàn các hồ đập trên địa bàn, như hồ Cửa Đạt.