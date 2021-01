Thanh Hóa: Cưỡng chế đưa đi cách ly nam thanh niên khai báo y tế gian dối

Ngày 30.1, ông Lê Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Thanh Hóa, cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an TP.Thanh Hóa, Công an P.Thiệu Khánh (TP.Thanh Hóa) cưỡng chế đưa đi cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19 đối với anh V.N.Q (24 tuổi, ngụ P.Thiệu Khánh).

Tuy nhiên, sau đó có người dân báo đến đường dây nóng của Trung tâm Y tế TP.Thanh Hóa là anh Q. khai báo gian đối để trốn cách ly. Trung tâm Y tế TP.Thanh Hóa đã thông tin sự việc tới Công an TP.Thanh Hóa.

Ngày 29.1, Đội An ninh Công an TP.Thanh Hóa mời anh Q. đến trụ sở Công an P.Thiệu Khánh để làm rõ. Khi làm việc với cơ quan công an, anh Q. thừa nhận đã khai báo gian dối để trốn cách ly y tế