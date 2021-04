Thanh Hóa đình chỉ sinh hoạt đảng Phó chủ tịch HĐND TX.Nghi Sơn Hồ Đình Tùng

Ngày 15.4, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, ngày 14.4, cơ quan này đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch HĐND TX.Nghi Sơn.

Ông Tùng là người bị Cơ quan An ninh điều tra Côngan tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 12.4, để điều tra về tội tội “ Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại khoản 2, điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều 12.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hồ Đình Tùng (57 tuổi, ngụ P.Tân Dân, TX.Nghi Sơn), Phó chủ tịch HĐND TX.Nghi Sơn, để điều tra về tội nêu trên.

Sau khi bị bắt giữ, phòng làm việc của bị can Tùng tại trụ sở HĐND TX.Nghi Sơn cũng đã bị cơ quan công an khám xét để thu thập tài liệu, chứng cứ vi phạm.

Tuy nhiên, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa công bố thông tin cụ thể về hành vi của bị can Tùng đã xâm phạm đến lợi ích của nhà nước như thế nào, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nào.

Hồi tháng 5.2020, ông Hồ Đình Tùng là một trong hai Phó chủ tịch UBND TX.Nghi Sơn trong vụ án bị tống tiền với tổng số tiền hàng chục tỉ đồng (thời điểm ông Tùng đang là Phó chủ tịch UBND TX.Nghi Sơn).

Cụ thể, khoảng giữa tháng 5.2020, Lê Xuân Hoàng (43 tuổi, ngụ xã Hoằng Thịnh, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã dàn dựng kế hoạch để tống tiền ông Tùng và ông T.B.D (ông D. cũng là Phó chủ tịch UBND TX.Nghi Sơn).

Sau khi dàn dựng xong kế hoạch, Hoàng giao cho Nguyễn Quốc Hưng (42 tuổi, ngụ Hà Nội) lấy lý do có công việc, để gặp gỡ ông Tùng và ông D. Khi gặp 2 lãnh đạo này, Hưng đã lén quay clip cảnh chính Hưng tặng quà, tiền cho ông Tùng và D.

Khi đã có clip trong tay, Hoàng và Hưng cùng 4 đồng bọn khác dàn dựng kịch bản để tống tiền 2 Phó chủ tịch TX.Nghi Sơn, với tổng số tiền yêu cầu các nạn nhân phải đưa là 25 tỉ đồng, nếu không sẽ đăng tải clip lên mạng xã hội

Khi vụ án bị tống tiền đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ, thì đến tháng 9.2020, ông Tùng được HĐND TX.Nghi Sơn miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TX.Nghi Sơn, đồng thời được bầu làm Phó chủ tịch HĐND TX.Nghi Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021.