Thanh Hóa khẩn cấp cách ly 4 F1 của bệnh nhân 137 nghi nhiễm SARS-CoV-2 trở lại

Sáng 24.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) tổ chức đưa 4 người trong gia đình ông Lê Ngọc Tuân (chủ nhà hàng Tuân Thịnh, địa chỉ tại thôn Tiền Phòng, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đi cách ly ở khu cách ly tập trung huyện Tĩnh Gia.

Lý do, cả 4 người trong gia đình trên đã tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 137 nghi dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

Nghi vấn bệnh nhân 137 quê Nghệ An tái dương tính Covid-19 sau khi xuất viện

Theo điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, đã có 22 người khác đều ngụ tại huyện Tĩnh Gia có tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân 137. Số người này hiện đã được thông báo và yêu cầu tự cách ly, theo dõi tại nhà.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 19 giờ 30 ngày 22.4 (thời điểm bệnh nhân 137 đến nhà hàng Tuân Thịnh) đến 8 giờ ngày 24.4 (thời điểm tiến hành cách ly gia đình chủ nhà hàng), đã có 18 hành khách (không rõ địa chỉ) đi trên các tuyến xe đường dài vào nhà hàng Tuân Thịnh ăn cơm.

Việc cách ly và xử lý y tế đối với gia đình ông Tuân là do trước đó bệnh nhân 137 nghi dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2, đã đến nhà hàng ăn cơm. Bệnh nhân 137 là nam giới, về từ Đức, nhập cảnh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) ngày 15.3. Sau khi nhập cảnh, người này được đưa về khu cách ly của Hà Nội và xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Sau hơn 1 tháng điều trị với 6 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính, ngày 22.4, bệnh nhân 137 được xuất viện, về nhà ở thôn 5 (xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để tiếp tục cách ly tại nhà. Trước khi về, bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm 1 lần nữa nhưng chưa có kết quả.

Tối 23.4, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội) có kết quả xét nghiệm nghi ngờ bệnh nhân 137 tái dương tính với SARS-CoV-2, nên khuya cùng ngày đã đón bệnh nhân này trở lại bệnh viện để theo dõi, điều trị tiếp.

Cơ quan Y tế tỉnh Nghệ An cũng đã thông báo lịch trình di chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, chiều 22.4, sau khi được xuất viện, bệnh nhân 137 bắt xe taxi do lái xe Đào Văn Đạt (35 tuổi, ngụ phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) chở từ Hà Nội về nhà tại thôn 5 (xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An)