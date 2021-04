Thanh Hóa: Khởi tố giám đốc công ty mua bán hóa đơn trái phép

Ngày 20.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can Võ Hoàng Giang (69 tuổi, ngụ P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa), và Vũ Duy Hùng (32 tuổi, ngụ P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa).

Các nghi phạm bị khởi tố để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước.

Theo điều tra của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng - chức vụ Công an TP.Thanh Hóa, tháng 5.2017, Võ Hoàng Giang thành lập Công ty TNHH MAG Huy Hoàng (địa chỉ tại nhà riêng của Võ Hoàng Giang); đăng ký kinh doanh là kinh doanh, sản xuất thiết bị máy nông nghiệp.

Tuy nhiên, từ khi thành lập công ty đến tháng 4.2021, công ty của Võ Hoàng Giang không có hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trái lại, việc thành lập công ty của Võ Hoàng Giang là để mua bán hóa đơn đỏ trái phép