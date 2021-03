Doanh nghiệp “ma” mua bán hóa đơn ngàn tỉ

Chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng thuế

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.Hà Nội vừa phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT lớn.

Theo Tổng cục Thuế, trong các năm qua, cơ quan thuế đã tổng hợp các hành vi vi phạm mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và củng cố hồ sơ chuyển cho cơ quan công an hàng trăm trường hợp có dấu hiệu vi phạm, chẳng hạn năm 2019 là 135 vụ và năm 2020 là 162 vụ. Theo đó vào tháng 4.2020, cơ quan công an phát hiện nhiều trang Theo đó vào tháng 4.2020, cơ quan công an phát hiện nhiều trang mạng xã hội như Facebook, Zalo có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu dịch vụ mua bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp (DN) để thực hiện kê khai thuế khấu trừ hàng hóa dịch vụ đầu vào. Sau 6 tháng phối hợp với các lực lượng, cơ quan công an đã làm rõ phương thức, quy mô, tính chất, vai trò của từng đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT đặc biệt lớn này.

Từ giữa tháng 1.2021, công an đã thực hiện khởi tố vụ án, bắt giữ các đối tượng trong đường dây nói trên do Lê Thị Hạnh (sinh năm 1985) cầm đầu về hành vi phạm tội đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỉ đồng. Lê Thị Hạnh cùng đồng bọn đã sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hóa đơn GTGT, trong đó có cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử. Sơ bộ xác định nhóm này đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 tờ hóa đơn điện tử và nhiều loại hóa đơn giấy khác nhau. Tổng doanh thu số hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn bước đầu xác định là trên 1.553,8 tỉ đồng, thuế GTGT là trên 155,3 tỉ đồng.

Ngày 11.3, Công an tỉnh An Giang thông tin đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn GTGT khống để trốn thuế. Trong đó, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cán bộ chi cục thuế tại An Giang do đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để tạo điều kiện cho một số DN mua hóa đơn GTGT khống để hưởng lợi bất chính trên 600 triệu đồng. 7 bị can khác bị khởi tố về hành vi mua và sử dụng hóa đơn GTGT khống để trốn thuế. Đường dây này đã mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT khống gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 10 tỉ đồng.

Mới đây, Cục Thuế Tây Ninh có quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm của Công ty CP TM Sài Gòn Tây Nam đến Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC03) - Công an tỉnh Tây Ninh, đồng thời, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh có quyết định thu hồi số thuế cho công ty này 177 tỉ đồng (trong đó số thuế GTGT hoàn là 153,26 tỉ đồng từ năm 2018 - 2020 và tiền chậm nộp 23,88 tỉ đồng).

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan cuối năm 2020 về kết quả đấu tranh với hành vi chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng tiền hoàn thuế GTGT, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của một số DN tại địa bàn khu vực phía nam, trong đó có Công ty Sài Gòn Tây Nam làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại tỉnh Tây Ninh. Từ ngày 26.3.2018 - 29.5.2020, Công ty Sài Gòn Tây Nam đã mở 141 tờ khai xuất khẩu, trị giá tính thuế là 1.645 tỉ đồng. DN này ký hợp đồng mua các mặt hàng linh kiện điện tử từ 4 công ty trong nước và xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài, không phải trải qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu, Công ty Sài Gòn Tây Nam làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh. Qua xác minh, phần lớn các DN bán hàng cho DN này đều không có tại địa chỉ đăng ký; thường xuyên thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính, thông tin về chủ DN, người đại diện theo pháp luật, thông tin về nơi đăng ký quản lý thuế...

“Cung cấp trọn gói”

Những năm gần đây việc sử dụng hóa đơn dần thay đổi từ giấy sang điện tử nhằm tạo sự minh bạch, hiệu quả trong kê khai thuế, tiến dần đến chính phủ điện tử. Thế nhưng, lợi dụng sự giao thoa trong quá trình chuyển đổi hóa đơn điện tử thay thế giấy, các đối tượng lợi dụng không gian mạng, sử dụng công nghệ cao trong việc đăng tải thông tin, quảng cáo trên các trang mạng xã hội, thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT công khai, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Thử tìm kiếm trên mạng từ khóa có liên quan việc mua bán hóa đơn sẽ có hàng trăm kết quả. Nhiều website, trang cá nhân trên Facebook rao cung cấp dịch vụ kê khai, viết hóa đơn GTGT với mức phí từ 2 - 5%. Một trang web hoadon... quảng bá: “Chuyên cung cấp, mua bán hóa đơn đỏ, bán hóa đơn GTGT hầu hết các ngành nghề. Hỗ trợ khách hàng hoàn thành các thủ tục khác như biên bản, hợp đồng, phiếu thu, phiếu xuất kho... và thủ tục chuyển khoản qua ngân hàng...”.

Hay một tài khoản Facebook khác thì cam kết với những hóa đơn trị giá trên 20 triệu đồng phải làm thủ tục chuyển khoản thì sẽ hỗ trợ 100% về thủ tục hợp đồng, chuyển khoản mà không phải trả thêm bất cứ một chi phí nào nữa...

Các dịch vụ chào mời, quảng bá này đều nhấn mạnh các công ty xuất hóa đơn đều đang hoạt động, có khai báo thuế đầy đủ, đảm bảo xác thực 100%...

Trước tình hình DN có hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn đang có những diễn biến khá phức tạp, Tổng cục Thuế cũng đã yêu cầu các cục thuế, chi cục thuế tăng cường công tác chỉ đạo tiếp tục tổ chức nhận dạng DN, nắm bắt hành vi, cách thức để lập danh sách người nộp thuế có rủi ro về in, phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp nhằm phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn.