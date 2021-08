Thanh Hóa: Khởi tố vụ án liên quan tài xế nhiễm Covid-19 không khai báo y tế

Chiều 7.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Quảng Xương đã ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” xảy ra tại thôn Hiền Tây (xã Quảng Lưu, H.Quảng Xương) vào ngày 6.8.

Hành vi vi phạm bị khởi tố trên, căn cứ theo khoản 1 điều 295 bộ luật Hình sự, quy định người phạm tội bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

Cơ quan công an hiện mới khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can, tuy nhiên, vụ án trên liên quan trực tiếp đến bệnh nhân 197386 (35 tuổi, ngụ thôn Hiền Tây, xã Quảng Lưu), là tài xế trở về từ Bình Dương nhưng không khai báo y tế theo quy định, đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người khiến 13 người trở thành F1 và 76 người liên quan (số liệu rà soát tính đến trưa 7.8).

Cơ quan chức năng tổ chức khoanh vùng, truy vết trong đêm sau khi xác định tài xế nhiễm Covid-19 ẢNH CDC THANH HÓA CUNG CẤP

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, bệnh nhân 197386 lái xe container từ Bình Dương (tạm trú tại P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Bình Dương) về đến Thanh Hóa vào khoảng 9 giờ ngày 6.8.

Khi trở về địa phương, bệnh nhân không đến Trạm Y tế xã Quảng Lưu khai báo y tế, cách ly y tế theo quy định, mà về nhà tiếp xúc với nhiều người, sau đó đi xe máy đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa làm xét nghiệm Covid-19. Đến 19 giờ ngày 6.8, kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Trong quá trình đi và về (từ nhà đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa), bệnh nhân 197386 đã tiếp xúc với 89 người, trong đó có 13 người xác định là F1 và 76 người có liên quan.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 H.Quảng Xương cũng đã phải phong tỏa tạm thời 7 gia đình sống xung quanh gia đình bệnh nhân.

Trong quá trình truy vết, điều tra dịch tễ, cơ quan y tế xác định bệnh nhân 197386 đã không tuân thủ các quy định về khai báo y tế, cách ly y tế; có biểu hiện khai báo lịch trình di chuyển thiếu trung thực; đã đi nhiều nơi, tiếp xúc gần với nhiều người khi đang trong thời hạn cách ly tại nhà.

Hiện bệnh nhân 197386 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.