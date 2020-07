Thanh Hóa phải trở thành một tỉnh công nghiệp

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: Thanh Hóa là vùng đất địa linh nhân kiệt với truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng; có vị trí chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh; có nhiều tiềm năng, lợi thế với nguồn lực to lớn về đất đai, con người, giao thông thuận tiện.

“Nghị quyết phải tạo ra các cơ chế chính sách cho Thanh Hóa phát triển đột phá, để Thanh Hóa vì cả nước và cả nước vì Thanh Hóa, cũng chính là để hiện thực hóa được lời căn dặn của Bác Hồ: “Tỉnh Thanh Hóa, theo tôi, muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu, nhất định được, vì người đông, đất rộng, của nhiều, chỉ còn thiếu sự điều khiển sắp đặt”. Ông Nguyễn Văn Bình

Ghi nhận các kết quả to lớn Thanh Hóa đã đạt được thời gian qua, mặc dù so với tiềm năng chỉ là bước đầu nhưng ông Nguyễn Văn Bình đánh giá, kết quả đó cho thấy có những bước khởi sắc rất mạnh mẽ, đã vươn lên đứng đầu vùng bắc Trung bộ và nằm trong các tỉnh dẫn đầu của cả nước. Với các kết quả đạt được; các tiềm năng, lợi thế to lớn của tỉnh; mục tiêu phát triển địa phương này không phải chỉ đối với Thanh Hóa mà cho cả vùng và cả nước, không chỉ đối với phát triển kinh tế - xã hội mà còn cả quốc phòng an ninh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định cho xây dựng đề án để tiến tới ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển Thanh Hóa tới năm 2030, tầm nhìn 2045.