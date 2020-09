Thanh Hóa: Phó chủ tịch huyện đánh bạc tại phòng làm việc bị miễn nhiệm chức vụ

Ngày 14.9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND H.Hậu Lộc (Thanh Hóa) nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Long.

Quyết định phê chuẩn miễn nhiệm được thực hiện sau khi HĐND H.Hậu Lộc tổ chức kỳ họp thứ 14 (ngày 4.9) họp, biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND H.Hậu Lộc đối với ông Nguyễn Văn Long. Sau đó, Thường trực HĐND H.Hậu Lộc, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa có tờ trình gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ đối với ông Long.

Lý do miễn nhiệm được đưa ra, là nhằm "thực hiện phương án nhân sự đại hội Đảng bộ H.Hậu Lộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025".

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, vào khoảng 23 giờ ngày 31.5, lực lượng công an bắt quả tang ông Nguyễn Văn Long (khi đó đang là Phó chủ tịch UBND H.Hậu Lộc) cùng Lê Duy Hưng (53 tuổi), Trưởng phòng Tài chính UBND H.Hậu Lộc và 2 chủ doanh nghiệp trên địa bàn TT.Hậu Lộc là Trần Văn Hùng (46 tuổi), Nguyễn Văn Đức (47 tuổi) đang đánh bạc

Chiếu bạc được tổ chức ngay trong phòng làm việc của ông Long tại trụ sở UBND H.Hậu Lộc. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 92 triệu đồng và nhiều tang vật khác liên quan đến hành vi đánh bạc

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, khởi tố bị can, bắt tạm giam cả 4 bị can trên để điều tra về hành vi đánh bạc, theo điều 321 bộ luật Hình sự.