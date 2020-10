Thanh Hóa: Vợ chồng già tử vong bất thường trước sân nhà, nghi bị sát hại

Ngày 7.10, ông Nguyễn Thành Chân, Chủ tịch UBND xã Hà Bắc (H.Hà Trung, Thanh Hóa), cho biết đến 11 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của ông T.D.N (70 tuổi) và vợ là bà C.T.T (67 tuổi, cùng ngụ tại thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc).

Theo ông Chân, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, người dân trong thôn phát hiện vợ chồng ông N. chết gục ở sân trước nhà. Trên người các nạn nhân có nhiều vết thương, nhiều vết máu loang lổ trên sân.

Nhận được tin báo, Công an xã Hà Bắc đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo Công an H.Hà Trung và Công an tỉnh Thanh Hóa.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt ngay sau đó, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai các nhân chứng.

Nhiều người dân nghe tin về vụ việc đã đến khu vực hiện trường. Nhiều người cho rằng, có thể kẻ xấu đã đột nhập vào nhà ông N., bà T. trộm cắp tài sản và bị các nạn nhân phát hiện nên đã ra tay sát hại.

Theo thông tin từ UBND xã Hà Bắc, vợ chồng ông N. có 6 người con, nhưng đều đi làm ăn xa.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.