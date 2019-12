Vợ chết trên giường ngủ, chồng tử vong trong tư thế treo cổ ở chuồng bò

Trưa nay, 16.12, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Đình Dũng, Trưởng Công an xã Mỹ Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với Công an huyện Can Lộc và Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra nguyên nhân hai vợ chồng trẻ tử vong tại nhà riêng ở thôn Nhật Tân, xã Mỹ Lộc.