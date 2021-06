Thanh niên Quảng Trị trốn khi về từ vùng dịch bị phát hiện đang ở Quảng Ninh

Ngày 30.6, Công an xã Hướng Lộc (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết đã nhận được thông tin liên quan đến anh Hồ Văn Tơr (30 tuổi, ngụ thôn Ta Xía, xã Hướng Lộc) - người bỏ trốn sau khi nghe "cách ly tập trung" . Theo đó, Công an xã Hướng Lộc được đại diện một công ty liên quan đến lĩnh vực than ở tỉnh Quảng Ninh liên lạc, thông báo đã phát hiện anh Tơr.