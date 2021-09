Thanh tra đề nghị thu hồi hơn 1 tỉ đồng do Kiểm lâm Quảng Trị lập khống

Năm 2019 và 2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh hợp đồng theo từng tháng (12 hợp đồng/12 tháng) với Công ty Cổ phần in và dịch vụ Thừa Thiên - Huế để in bản tin kiểm lâm với giá trị 16 triệu đồng/bản tin, đã nghiệm thu, thanh toán. Nhưng thực tế chỉ in 2 tháng/bản tin, tức là chỉ có 6 bản tin được in, thanh toán vượt 160 triệu đồng.