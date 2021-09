Thanh tra TP.HCM đề nghị cung cấp hồ sơ về gói hỗ trợ đợt 2

Hồi đầu tháng 9.2021, Thanh tra TP.HCM đã lập đoàn thanh tra, kiểm tra về việc triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ông Phạm Văn Nghì, Phó chánh Thanh tra TP.HCM làm trưởng đoàn.

Trong văn bản mới đây, đoàn thanh tra đề nghị các địa phương cung cấp hồ sơ về 8 vấn đề.

Thứ nhất, việc thành lập, hoạt động của các tổ công tác đặc biệt, tổ phản ứng nhanh, tổ Covid-19 cộng đồng, sự phối hợp giữa các lực lượng tại các phường, xã, thị trấn, các vùng nguy cơ cao và rất cao.

Thứ 2 là công tác chăm lo, an sinh xã hội, hỗ trợ cho các đối tượng trong gói hỗ trợ an sinh số 2 ; công tác cấp phát túi an sinh, chuẩn bị suất ăn cho các trường hợp F0 có hoàn cảnh khó khăn