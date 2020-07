Thất thu hàng ngàn tỉ vì chậm đấu giá biển số đẹp

Tháng 4 - 5.2008, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức 2 phiên đấu giá BSX, thu về 4 tỉ đồng. Số tiền này sau đó được dành cho hoạt động đảm bảo an toàn giao thông và giúp đỡ cho người nghèo, khuyết tật. Tuy nhiên, việc đấu giá BSX sau đó phải tạm dừng. Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết ông rất ủng hộ chủ trương đấu giá BSX. Nếu được các bộ, ngành đồng ý, Công an tỉnh Nghệ An sẵn sàng tiên phong thực hiện trở lại việc đấu giá BSX.

Khánh Hoan