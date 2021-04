Thêm 12 bệnh nhân Covid-19 là các ca nhập cảnh

Cùng ngày 12.4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết tính đến ngày 10.4, TP.HCM đã tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho 7.530 nhân viên của 65 cơ sở y tế, hiện sức khỏe tất cả người được tiêm đều ổn định. Ngoài ra, ngành y tế cũng hỗ trợ lực lượng công an tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 1.000 cán bộ tham gia nhiệm vụ phòng dịch. Dự kiến từ ngày 12 - 16.4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) sẽ tiếp nhận 1.600 liều từ Công ty CP vắc xin VN để tiêm cho nhân viên các khách sạn làm khu cách ly tập trung có trả phí.

Cũng theo ông Bỉnh, theo Quyết định số 1821 ngày 7.4.2021 của Bộ Y tế về phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 2, TP.HCM được phân bổ 56.250 liều. Sở Y tế đã chỉ đạo HCDC lập kế hoạch tổ chức tiêm chủng, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15.5 cho các nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21 của Chính phủ. Chỉ tiêu phân bổ cụ thể như sau: 33.000 liều cho người làm việc trong cơ sở y tế; 7.000 liều cho nhân viên làm việc trong sân bay Tân Sơn Nhất có tiếp xúc với hành khách; 9.000 liều tiêm nhắc mũi 2 cho người đã tiêm đợt đầu; 16.000 liều cho lực lượng tuyến đầu chống dịch gồm: thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, người làm việc ở khu cách ly và người làm việc ở các cơ quan tiếp xúc với nhiều người.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhìn nhận dù TP được phân bổ số lượng vắc xin lớn nhất cả nước nhưng vẫn còn khá ít so với tổng số cư dân trên địa bàn, không thể bảo vệ cho toàn bộ người dân. Do vậy, HCDC cần thống kê số lượng, từng nhóm đối tượng làm cơ sở tiêm chủng các đợt tiêm tiếp theo. Nhìn nhận nguy cơ xâm nhập Covid-19 vào TP là rất lớn, ông Phong yêu cầu các quận, huyện và TP.Thủ Đức tăng cường kiểm soát người nhập cảnh ở các khu phố, ấp; tiếp tục thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Công an phối hợp với các đơn vị quân đội đảm bảo an toàn trong tiếp nhận, vận chuyển, cách ly y tế với người nhập cảnh trái phép