Thêm 143 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước

Trong ngày 22.5, thêm 32 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có tổng cộng 3.605 ca ghi nhận trong nước và 1.481 ca nhập cảnh. Riêng từ ngày 27.4 (bắt đầu đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam) đến nay, ghi nhận 2.035 ca mắc mới. Hiện có 4 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An) qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới.

Cụ thể, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã ghi nhận một bệnh nhân tên là C. (nam, trú tại S202 Vinhomes OceanPark, xã Đa Tốn, H.Gia Lâm, Hà Nội), làm việc tại Công ty TNHH may Tinh Lợi (KCN Lai Vu), nơi đã công bố 1 F0 là bệnh nhân 4706. Hiện, Hà Nội đang tiến hành truy vết liên quan bệnh nhân C. Việc có thêm nguồn lây khiến tình hình dịch của Hà Nội thêm phần phức tạp.